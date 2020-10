Philippe BÉON

Professionnel des Ressources Humaines, j'ai acquis mon expérience dans de grands groupes internationaux - Ericsson et HSBC - mais aussi dans le Consulting. Je dirige aujourd'hui Avec les Autres, Cabinet de conseil en Management & de Coaching.

Avec les Autres, cest un cabinet dédié aux organisations qui souhaitent faire de leur développement humain un levier de réussite collective. Des organisations convaincues que le management des hommes crée de la valeur et du sens, de la performance et du bien-être. Et qui le vérifient au quotidien Nous les accompagnons dans la définition et la mise en œuvre d'une politique sociale innovante au service de leur réussite collective. Ce qui se traduit en 3 axes d'intervention :

1 - Bâtir une stratégie collective gagnante pour mieux travailler ensemble,

2 - Coacher et développer les managers pour mieux piloter l'action

3 - Faire de votre politique Ressources Humaines le ressort de votre évolution,





