Francois NOEL

Formation juridique complétée par une formation commerciale à Londres. Anglais courant et allemand opérationnel. 1ère expérience professionnelle dans le domaine du vin, filiale des SALINS DU MIDI, vins LISTEL : ADV export et RP clients étrangers. Puis cadre commercial export en charge du développement de la marque ST MAMET (conserves de fruits) en Europe.

Entrée chez fabricant d'outillage pour l'assemblage à chaud, GUILBERT EXPRESS, co-leader européen : chef de zone export de 1986 à 1993, directeur export de 1993 à 2000, directeur commercial & marketing de 2000 à fin 2004, direction du développement grand export en 2005.

Mi-2005 : création d'une société de négoce international, ACI-EUROPE, de l'Europe vers l'Extrême Orient et l'Asie du Sud-Est et importation / distribution en France et en Italie de joaillerie.

Depuis 2009, direction export d'une centrale d'achats de produits techniques et médicaux pour distribution BtoB en Afrique de l'ouest.



