Alain PAHLAVOUNI

Créateur de valeur, passionné par les tendances de consommation, l'expérience clients et la communication.

Double culture commerciale et marketing construite dans l'univers de la décoration professionnelle, le bricolage, les revêtements muraux, le textile et le packaging.

Développement des grands comptes dans plusieurs réseaux de distribution.

Création de synergies, étude et mise en place de projets, développement de concepts marketing innovants, coordination d'équipes pluridisciplinaires, management de responsables de ventes.



Directeur des ventes quadrilingue ayant évolué dans un environnement de PME et de filiales européennes de plusieurs groupes, mon métier consiste à élaborer des stratégies afin d'optimiser les ventes, en me basant sur mes expériences dans les secteurs de lindustrie, de l'univers de la maison, du bricolage et du retail en France et à l'international.

Mes compétences :

Direction des ventes

Créativité

Gestion d'équipe

Marketing opérationnel

Gestion grands comptes

Communication externe

Étude de marché

Développement commercial

Marketing stratégique

Développement produit

Management commercial

Gestion de la relation client

Conduite de projet

Direction des achats

Formation commerciale

Réduction de coût

Négociation de contrat

Négociation achats