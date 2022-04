Gilles ROSENBERGER

Basée sur une expérience aéronautique de plus de 25 ans, au travers de postes tant Opérationnels que de Direction, mon offre via AERODEV propose deux types de prestations :



CONSEIL de DIRECTION : Support aux activités de Fusion-Acquisition, Etudes de Marché, Recommandations stratégiques, Due Diligence, Lettres d’intention (LOI), Management de Transition et Gestion des Risques.



SUPPORT aux OPERATIONS INDUSTRIELLE : Développement de la performance industrielle (interne et fournisseurs) Réduction des cycles, Lean Management, Gestion du Changement, Déploiement d’ERP, Gestion de crise, Retournement d’Entreprises, Réorganisation d’entités, …



Secteurs :

Des industries de process discontinu avec forte teneur technologique.

Industrie Aéronautique : Constructeurs, Aérostructures, Technologies Composites, Aviation Générale, Moteurs & Equipements

Energies Marines Renouvelables

PME et Grands Groupes





Mes compétences :

CONSEIL

REPRISE D'ENTREPRISE

MANAGEMENT de TRANSITION

COMPOSITES

HIGH TECH

International project management