Raphaël WOJCIECHOWICZ

L'expertise est une expérience qui incite au questionnement vis-à-vis de ceux pour lesquels on travaille et un questionnement sur soi afin d'apporter la bonne réponse.

Je suis curieux de nature, sociable et toujours soucieux du service rendu. Il n'y a que le résultat qui compte, celui qui a été compris par le client lui-même.

Le méter d'expert fait appel à des capacités d'écoute et de recherche, pour comprendre comment les clients sont arrivés à travailler de cette manière, des capacités d'analyse, pour rechercher des voies d'optimisation en identifiant les méthodes de changement et des capacités de communication, pour faire adhérer l'ensemble des collaborateurs et qu'ils soient des acteurs.

La démarche générale est le progrès et l'adaptation au contexte actuel et à venir. Faire partager et progresser.

"Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est" - Jean-Paul Sartre



Mes compétences :

Aéronautique

Simulation

Management

High Tech

Photovoltaïque

Gestion de risque

Législation aérienne

Management de transition

Domotique

Silver economy

Gestion de projet