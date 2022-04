Jean-François LOUET

Après quatorze années d'expérience à l'international, j'ai fondé une entreprise qui permet à nos clients de créer de la valeur à travers une logistique locale, nationale ou d’imports/exports.

Dans des conditions de développement nous intervenons aux choix d’entreposages, de transports et d’outils d’information puis de prestataires qualifiés. Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre et le déploiement de solutions.

Nous soutenons également des entreprises dans un contexte difficile afin de provoquer les gisements de productivité nécessaire à leur équilibre.



Auparavant, j’occupais le poste de responsable développement Europe-ouest, Ryder GmbH, filiale du groupe Ryder system Inc.,(€ 6,5 milliards de CA / 29 000 personnes), puis Directeur France de l’activité conseil.



J'ai également assumé pendant 3 ans, la fonction de Global Supply chain Manager - Intervenant pour Ericsson sur 4 sites européens et un en Asie (Budget € 250 millions).



J'ai enfin assumé différentes fonctions d’ingénieur-conseil dans les domaines de la logistique achat, production et distribution pour Arvinmeritor, Lucas varity et UTC.



Suite à l’obtention d’un B.A en supply chain management de l’Université de Michigan State et d’une première expérience chez Steelcase inc, à Grand Rapids, MI ; j’ai intégré le service conseil Logistique chez Ryder Europe en tant qu’ingénieur.



Ancien élève de Central Texas College de 1992 à 1994, la conscription m’a permis de prendre la responsabilité logistique du 3e RCP et d’intégrer le BFI (Bataillon de formation initiale des Parachutistes).



Amateur de sports-co, tennis et course à pied.



Mes compétences :

Management

Conseil

Transport et logistique

Marketing

SCM

Développement commercial