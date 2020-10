Patrick COURT

Bienvenue, je suis Architecte DPLG, Architecte d'intérieur, Agenceur, Dessinateur en Bâtiment et Menuisier de formation. Expert judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris.



Mon savoir faire me permet de maîtriser la qualité dans le détail et de gérer des réalisations de prestige.

Mon slogan : Architecte Poète Oeuvrier : Je me consacre à l'art appliqué de la joie du bâtisseur



Type de mission : Mission globale de Maîtrise d'oeuvre, éco-conception de bâtiments écologiques

Expertise conseil : marché privé



Travaux : Marchés Privés - Marchés Publics

contact : info@patrickcourt.com

sites à visiter

http://www.patrickcourt.com

http://www.patrickcourt.odexpo.com/

tisavour.bzh



Pour me joindre :

+33 (0) 6 73 99 14 59

+33 (0) 1 48 88 90 70

PARIS 75017



Mes compétences :

Géobiologie

Permis de Construire

Création

Rénovation

Architecte DPLG

Décoration

Identité visuelle

France

Scénographie

Paris

Architecte expert

Space planning

m Assistance

Warehousing

Back Office

Interior Design

Interior Architecture

Project Management

3D

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

ArchiCAD

Autocad

Bug Tracking System

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

OpenOffice

SketchUp