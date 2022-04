Antoine MARTIN

Auto entrepreneur depuis 2008, je développe des outils de communication interactifs en ligne. Site Internet, mais aussi applications et progiciels adaptés à des besoins très spécifiques, pour des clients qui n'ont pas trouvé de réponse à leurs besoins dans les outils disponibles sur le marché.

j'ai construit mon propre CMS, au fur et à mesure de mes projets, et un process de création de site personnalisé.

que ce soit en tant que chef de projet, ou exécutif pour des agence de communication, mon expérience s'enrichit de jour en jour.

Réactivité, force de propositon, accompagnement de projet, pedagogie... mes atouts me permettent de travailler avec de nombreux profils de clients.

PHP, MYSQL, Jquery, css, html ... je maitrise et apprends chaque jour les codes de programation.



Mes compétences :

php

mysql

jquery

html

Css

autoformation