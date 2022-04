Antoine MASSON

Je suis ingénieur FPGA dans le domaine des traitements vidéo.

Je suis en prestation pour Sagem en région parisienne dans le département optronique dédié à la défense.

Je participe actuellement à l'élaboration et aux expertises des cœurs vidéos sur des technologies Altéra de type Cyclone III et V.

Je maitrise les outils Quartus II et le langage VHDL indispensables aux métiers du FPGA.

Je sais utiliser le vérilog. Langage dans lequel j'ai déjà conçu un MISP.