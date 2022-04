Antoine MASSON

Résumé en quelques mots de mon activité de rédaction



J’écris que ce que l’on me dit

Je n’écris pas ce que l’on ne me dit pas

Je n’écris pas ce que l’on me dit de ne pas dire

Je n’écris pas ce que l’on n’aurait pas dû me dire

Je n’écris jamais sans n’avoir pas compris ce que l’on me dit

Je réécris ce qui m’a été mal dit

J’écris en faisant en sorte que ce qui doit être dit… soit lu.



Dans le détail...

Principales références : Keolis, Renault, La Poste, Suez, Air France, COVEA, EDF, Groupe Up, SNCF, Vinci Concessions, SETEC, Geodis, Crédit Agricole, Natixis, SOFCOT (société chirurgiens orthopédiques), Renault Sport Cars, Expanscience...

Thématiques : industrie automobile, transports, banque-assurances, BTP, environnement et RSE, ressources humaines, management, nouvelles technologies, collectivités locales, diversité, santé, handicap...

Prestations : conception-rédaction print, rédaction Web, rapports annuels, conseil éditorial, enquêtes, reportages, interviews (dont ITV de dirigeants G Pepy, L Schweiter, C Ghosn, F. Perol...)



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Conseil

Conseil éditorial

Éditorial

Internet

Intranet

Journalisme

Presse

Rapports annuels

Rédaction