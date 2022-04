Antoine MATHON

J'ai débuté chez Eiffage Construction à l'international au Nigéria en novembre 2006 et j'y suis resté jusqu'en juin 2008 sur des projets de bâtiment TCE.

J'ai ensuite continué sur le CHU de Dijon de juillet 2008 à décembre 2009 en suivi des corps d'état de clos et couvert. J'ai ensuite suivi les travaux TCE des 25 blocs opératoires et les mises en service toutes zones de décembre 2009 à septembre 2010. J'ai continué sur ce projet en suivi des corps d'état techniques jusqu'en mai 2013. J'ai travaillé sur l'EHPAD de Beaune en parallèle du projet du CHU de Dijon de janvier 2012 à décembre 2013 en suivi de corps d'état techniques.

J'ai ensuite préparé le chantier et démarré les travaux TCE d'un autre EHPAD à Beaune avant de poursuivre ma carrière chez LEON GROSSE.

J'ai intégré l'équipe LEON GROSSE le 22 avril 2014 sur le chantier d'extension et restructuration de l'hôpital de Beaune. Mon rôle initial était essentiellement le suivi des lots techniques. Mon rôle a évolué sur ce même projet vers un poste de responsable travaux TCE.



Mes compétences :

Suivi TCE

Microsoft Project

Microsoft Excel

Management