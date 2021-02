Antoine MERCIER

Mes compétences



➯ 17 années d'expériences dans l'amélioration continue des processus logistiques

➯ Management Opérationnel d'équipes de 6 à 80 personnes : plan de progrès et développement des compétences

➯ Amélioration de magasins, en mettant en oeuvre les pratiques du Lean / 6 sigma

➯ Intégration de la supply chain, en structurant les relations avec les clients et les fournisseurs, et en interne avec les autres services de l'entreprise

➯ Management d'équipes confrontées à des mutations : fermetures de site, changement d'ERP

➯ Anglais, Français et Espagnol courants





Orientation clients

Gestion de Magasin

Auditeur Logistique

Planification

Amélioration de flux physiques

Capacités managériales

Automobile

Logistique

Supply Chain

Industrie

Dynamique

Lean