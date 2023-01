Antoine MICHELS

Le poste que j'occupe actuellement m'a permis d'acquérir des compétences et de l'expérience dans l'intégration d'équipements et de solutions de sécurité.

En outre, intervenir en prestations dans un contexte de développement à l'international m'a apporté beaucoup sur le plan culturel et relationnel (aisance, assurance).

Les divers projets qui m'ont été confiés m'ont conforté dans l'importance de créer une relation client de confiance pour mener à bien les projets et en gagner d'autres; confiance qui, selon moi, résulte d'un accord subtil entre l'efficacité technique et le relationnel.



Désireux d'apprendre, je cherche aujourd'hui un poste typé intégration, me permettant d'apprendre et de diversifier mon périmètre d'intervention sur les systèmes d'information et leur sécurité (réseaux, load balancing, solutions de sécurité, authentification, gestion des données, etc.). Des opportunités de déplacements ponctuels à l'étranger constitueraient une réelle valeur ajoutée.



Je suis très ouvert et souhaite un poste qui me permette d'être stimulé et d'apprendre, et non de faire quelque chose que je connais déjà ... Pour les recruteurs qui recherchent à tout prix une longue liste de prérequis (quelqu'un qui connaît déjà tout sur le poste), passez votre chemin.