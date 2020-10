Je suis ,depuis Mai 2016, responsable des services Découpe et Collage d'une entreprise d'emballage dans le secteur du luxe.

Nous avons implanté depuis lors les TPM sur ces secteurs, la remise en conformité de différentes machines et modifier l'organisation afin d'améliorer la productivité et la qualité.



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion personnel

Planification

Gestion humaine

service maintenance

Microsoft Word

Microsoft Excel

5S

TPM

Lean management

Amélioration continue