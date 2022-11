Antoine REBATTU

Curieux de nature, et intéressé par les sujets traitant de stratégie d'entreprise, d'innovation, de nouvelles technologies, de distribution, d'entrepreneuriat, je suis aussi une personne sociable et diplomate, ayant une certaine capacité d'adaptation et une approche internationale des échanges.

Ayant parfaitement intégré au cours de mes diverses expériences l'importance de la relation client et fournisseur, je me réfère aux valeurs humaines de tolérance, d'esprit d'équipe, de travail et de rigueur, aussi, je pense avoir appris à répondre aux objectifs fixés tout en intégrant la culture d'entreprise.



Mon niveau en anglais est bilingue.



N'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous !