Mbengue ADAMA

Je fais les extractions, nettoyages et automatisations de VOS bases de données ! Je crée vos Macros Excel allant jusqu’à VBA, les remises à plat de vos procédures, l’analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations (coûts, approvisionnements, stocks, budget, (tableaux de bord)), des TCD, des reportings… Les CHIFFRES et les CODES, c’est ma passion !



Pendant que vous faites vos tâches, je suis capable de travailler de façon autonome, rapidement, et ayant à coeur de remplir les objectifs donnés. Je veux mettre mes compétences au profit d’une entreprise qui m’accompagnera dans ma professionnalisation.



J’ai une grande soif de connaissances. Je veux pouvoir optimiser mes ressources de la manière la plus efficace possible pour en tirer meilleur profit et contribuer au développement de l’entreprise qui me fait confiance.



J’ai un grand sens moral, éthique et j’ai à cœur de collaborer dans la bienveillance et l’efficacité.



J’aime travailler à un objectif commun. J’ai une bonne capacité à me lier aux autres, d’entrer en relation avec les gens, quelles que soient leurs origines sociales et idées. Je suis de nature joviale et j’ai un bon sens de l’humour.



Tel. 06 67 58 95 40 a.mbengue@montpellier-bs.com



Mes compétences :

Microsoft office

Excel

Word

Access

PowerPoint

VBA

C++

Management d'équipe

Autocad

Robot

Alizé

Archicad

