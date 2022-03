Antoine RINCEL

Après un parcours scolaire de 6 années dans la vente et le commerce et être passé par différentes expériences professionnelles, je rentre dans le monde du digital en 2015 grâce à Sandra Retailleau chez Digitalkeys Nantes/St Nazaire (anciennement Digital and Co) où je suis formé à la création, gestion, et optimisation de campagnes SEA puis à la gestion globale de stratégies webmarketing. 5 ans après mon entrée dans l'entreprise, je deviens Team-Leader d'une équipe d'expert SEA/SMA jusquen février 2022.

Aujourd'hui, je suis consultant SEA au sein de l'agence Ad's up consulting