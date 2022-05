Lauriana MELOT

Achevant une formation en BTS Management des Unités Commerciales au Lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, je souhaiterais préparer l'an prochain une licence Commerce Marketing option Management de la distribution en alternance.

En effet, mon dossier étant retenu par Isffel, je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation, si possible dans la distribution d'articles de sport.

Malgré ma vie professionnelle, je me laisse un peu de temps pour mes loisirs qui sont le tennis et le basket.