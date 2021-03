Responsable des opérations et du développement chez HECTARE à Toulouse, je suis à la recherche de partenariats locaux et d'interlocuteurs privilégiés pour mener à bien des projets qualités tant en lotissement et en ZAC qu'en promotion immobilière.



Mes compétences :

Prospection foncière

Communication politique

Négociation

Gestion de projet

Montage Permis d'Aménager et ZAC

Adobe InDesign CS6

AutoCAD

ArcGIS

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

QGis