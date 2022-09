Antoine SAINDON

Titulaire dune licence professionnelle de chimie option chimie fine et analytique ; Jai commencé ma carrière comme technicien supérieur en chimie au sein de la société Diverchim dans le service de recherche et développement : cette expérience ma permis davoir mon premier vrai contact avec le monde de lentreprise et de limportance du HSE dans le domaine de la chimie.



Après 8 ans, et pour des raisons de vie personnelle, jai changé de société pour intégrer la société Oril industrie : Je travaillais dans lunité de développement au cœur de lunité dhydrogénation et en collaboration avec la production de principe actif. Mon travail consistait à optimiser certaine étape de synthèse dans le respect du cahier des charges de la production (Qualité produit, respect des coûts, sécurité, toxicité, limite de capacité, Risque chimique).



Jai ensuite travaillé 6 mois en 2015 au sein de la société Valdepharn en tant que technicien chimiste en analyse qualité de produits pharmaceutiques.

Cette expérience ma permis de consolidé mes connaissances en qualité car les réglementations ANSES et FDA étaient appliquées au sein du laboratoire danalyse, ce qui ma appris limportance de la traçabilité et du suivi de la qualité en continue.



Suite à cette expérience, jai pris le poste de responsable de laboratoire pour la société Apras Saybolt France en décembre 2015. Dans ce poste, jai eu la responsabilité de mettre en place les analyses des grands produits pétroliers dans le respect des normes en vigueur et de faire accréditer le laboratoire pour lISO 9001 et COFRAC ESSAI.

Je moccupais de lapprovisionnement de la métrologie du laboratoire ; jai également pris en charge le personnel et ses habilitations, mais aussi laspect sécurité du laboratoire.