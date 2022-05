Marie-Claude GAUDRY

Après 8 ans d'expérience au sein du Cabinet Ofracar Finances en tant que Responsable Développement commercial dans le secteur de la Protection Sociale, j'ai décidé de partir 6 mois en Australie. L'objectif était de découvrir d'autres cultures, vivre une expérience unique, apprendre l'anglais, m'enrichir personnellement, et donc remplir ces challenges que je m'étais lancée.



Ces six mois étant passés, je suis revenue riche d'expériences, avec d'autres projets en tête et surtout celui d'entreprendre. L'aventure commence...le projet prend forme!



A bientôt,



Mes compétences :

Protection sociale

Assurances collectives

Complémentaire santé

Accident de travail

mutuelle entreprise

Trésorerie d entreprise

analyse statut social

Technique commerciale

Processus de vente

Secrétariat

Gestion de projet

Fidélisation client

Prospection commerciale

Phoning

Stratégie commerciale