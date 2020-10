Kévin BAZIN

Bonjour à tous,



Après 3 ans de formation au sein de l'INSEEC Alpes - Savoie (Ex : Groupes École Supérieur de Commerce de Chambéry) et l'obtention d'un master en alternance dans l'hôtellerie, j'ai travaillé durant plus de 2 ans à la CGPME Savoie (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Syndicat Patronal Interprofessionnel) en tant que Chargé de Développement et des Relations Extérieures, puis sur un poste d'Assistant de la Secrétaire Générale.



Parallèlement à mes fonctions salariées, je me suis engagé dans la vie publique locale en soutenant plusieurs candidats à des scrutins locaux ; suite à quoi je suis devenu collaborateur au groupe d'élus "J'aime La Savoie (Droite, Centres et Apparentés) au Conseil Départemental de la Savoie durant 2 ans.



Particulièrement passionné par le CHR (je suis le fils d'un couple restaurateur durant 13 ans à la station de ski Les Contamines - Montjoie - 74), j'ai souhaité revenir à mes premières amours et j'ai intégré le Restaurant l'Estrade à Aix les Bains en tant que responsable de restauration. Ce poste me permet ainsi d'allier place en service (et les responsabilité d'un maître d'hôtel) avec une partie back-office en duo avec la gérante sur les aspects organisationnels, commercial et de communication.

Ce poste m'a ensuite conduit à continuer cette même mission au sein du restaurant doublement étoilé Les Morainières à Jongieux (73).



Ce dernier challenge n'ayant pas trouvé son chemin, je suis à la recherche d'un nouveau poste où je pourrais mettre mes compétences (Maîtrise des environnements CHR-MICE-TOURISME-VINS & SPIRITUEUX / Marketing stratégique / Gestion de projet / Communication & Events / Gestion de la relation clientèle / Direction d'un centre de profit / Management / Relations extérieurs & institutionnelles) au service d'une entreprise ambitieuse & humaine.



Je vous invite à entrer en relation avec moi pour plus de précisions.



A très bientôt.