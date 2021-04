Antoine SALOMEZ

Titulaire d'une licence en Electronique des Communications, je recherche un poste alliant nouvelles technologies et transmission d'informations.



Spécialités

Télécommunication:

- Support de transmission: câbles, radio-fréquences, modulation, bruit électronique

- Protocole de transmission: bus de données informatiques et industrielles, réseaux, radio-fréquences

- Appareils de mesures: analyseur de réseaux, analyseur de spectres, analyseur logique, oscilloscope, multimètre, générateur de basses fréquences



Informatique:

- Instrumentation: LabView, HP VEE, Visual Basic

- Logiciels: Mplab, Pspice, P-CAD

- Systèmes: Windows

- Bureautique: Microsoft Office / Open Office

- Langages: C, Assembleur



Gestion:

Gestion de projet, étude de marché, recherche de différentes solutions techniques