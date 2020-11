Antoine SOARES

De formation universitaire en Comptabilités et Finance, je justifie d'une solide expérience acquise dans l'industrie et le BTP, précédée par un cursus en cabinets d'expertise comptable et d'audit (KPMG, Fiducial).



Mes savoirs faire couvrent tous les aspects de la responsabilité administrative et financière : états sociaux et consolidés, reportings, contrôle de gestion, trésorerie, fiscalité courante, processus budgétaires, animation d'équipes, ressources humaines et systèmes d'information financière.



Force de proposition, garant de la conformité et de la fiabilité des chiffres, rigueur, organisation, polyvalence et aisance relationnelle sont des atouts que l'on me reconnait.



Retrouvez ces compétences dans ma nouvelle activité de conseil depuis janvier 2019.