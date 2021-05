Antoine THYEBAUT

Chef de mission juridique en droit des sociétés et droit des affaires depuis plus de 12 ans



Mes compétences :



Droit des sociétés : vente de sociétés, « corporate », rédaction du secrétariat juridique, des actes de fusion, scission, modifications statutaires, cession dactions / parts, garantie de passif, restructuration dentreprises, création et suivi de groupes, audit juridique et financier, analyse et rédaction dactes juridiques divers, gestion de la vie des marques,



Fiscalité des sociétés : calcul des plus-values et droits de mutation, établissement des déclarations fiscales, suivi et lien avec les administrations, études fiscales,



Droit commercial / contrats / baux : rédaction et suivi de baux commerciaux, dhabitation et professionnels, de contrats de location-gérance et apport de fonds de commerce, de contrats de prestations de services, management fees, location et cession dactifs, sous-location dimmeubles, cession et abandon de créances, conventions intra-groupe, comptes courants (blocage, abandon, ), contrats commerciaux, prêts, etc,



Droit social : gestion du régime social du dirigeant (affiliation, radiation, relations avec les administrations), déclarations sociales, gestion des aides à la création dentreprises, recherches dans tous domaines,



Administratif : rédaction de notes juridiques, établissement de devis, réalisation de la facturation juridique, conseils ponctuels dans tous domaines juridique, social et fiscal, veille juridique.