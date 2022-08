Antoine ZERVOS

International Business Development Consultant

Besoins du client:

Développer son activité a linternational

Notre proposition:

le potentiel de Mon réseau international une expertise du Marché en fonction Des produits a développer

Vers quels pays exporter/ Importer / Fabriquer Étude statistique de loffre et de la demande Mondiale/ Critères de sélection des marches/ Marches a approcher

Comment avoir une offre attractive et compétitive Étude des marches sélectionnés

Comment importer /Exporter / Fabriquer Étude du type de Business / Vente directe/Vente a travers dagents/ Vente a un importateur/ A travers une compagnie industrielle affiliée /Franchise /Joint Venture

Prospecter et installer un réseau dagents / Distributeurs

Comment Créer rune demande pour mes produits Préparer un plan Média / Site Web Anglais/ Documentations dans les langues que lon veut / Campagnes de mailing/ Participation a des salons Organiser des séminaires dans des Hôtels

comment organiser les appels doffres, les commandes et les livraisons Organiser un département Export/ Recruter des commerciaux et un service de logistique







Mes compétences :

Anglais

Arabe

Business

Business developer

Commerciale

Distribution

Distribution Network

Français bilingue

Grec

Italien

Management

Marketing

Network

Politique commerciale