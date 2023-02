Christoph SIARA

Manager de croissance passionné en environnements à multiples facettes, actif en management, ventes et marketing, starts-ups ou entreprises établies.



Expériences récentes en Graphene, nanotubes de carbone, nanotech, composites, ADM, 3D-printing, énergies (génération, stockage), versé dans les marchés de laluminium, des plastiques, des papiers des additifs.



Influenceur. NanoTech & Développent Durable.



Prêt pour des rôles de leadership dans un contexte ambitieux avec une vision de contribution environnementale et sociétale et participant dans la restructuration active denvironnements industriels.



Compétences : Management, Leadership, Ventes et Marketing, Strategy, Influence, Nano Tech, Graphene, Matériaux, Applications



Acquis avec des : Nanotubes de Graphène (SWCNT), nanotech, composites, ADM, 3D-printing, génération et stockage dénergies, masterbatch, dispersions, feuilles daluminium, papiers, complexes multicouches, additifs, spécialités et commodités de lindustrie chimique, emballages flexible et semi-rigide, films plastiques, films polyuréthane, textiles,



En tant que : Producteur et/ou Distributeur en : EMEA, Europe de lEst, Asie



Auprès des industries : automotives, aéronautiques, défense, minières, construction, de lénergie, composites, isolation, papèterie, adhésifs, plastique, élastomères, alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, textile, cuirs, encres et enduits, transformateur demballage, emballages flexibles.



Mes compétences :

Export

Grands comptes

Négociation

Management

Base de données

Reporting

Développement commercial

Information Technology

Lobbying

Vente

Métallurgie

Distribution

Marketing

Management d'équipe