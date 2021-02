Grégory VALOT

Ayant oeuvré dans les sphères de l’administration, de l’enseignement et de la formation durant 16 ans, mon évolution professionnelle m'a amené à passer, entre 2003 et 2019, de fonctions d'exécution à celles d'encadrement, puis de conception, de pilotage et d’évaluation.



Pendant cette période, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des champs d'action diversifiés, notamment l'éducation, la santé, l’action sociale, la politique du handicap et les inégalités territoriales.



Les postes successifs que j'ai occupés m'ont ainsi conduit à décrypter les multiples enjeux auxquels nos institutions sont confrontées.



Observer, analyser, et faire des propositions afin d'infléchir l'action publique ou privée et veiller à ce qu'elle réponde mieux à ses objectifs. Ainsi, peut-on résumer mon quotidien professionnel.



Exerçant depuis novembre 2019 au comité d’organisation des expositions du travail (COET), je coordonne et anime les délégations régionales de ce comité afin de garantir la démarche qualité dans laquelle s’inscrit le concours « Un des meilleurs ouvriers de France » et le parcours d’excellence qu’il sous-tend.



Vous pouvez me contacter via cette page Viadeo mais aussi mon profil Facebook : https://m.facebook.com/gregoryvalot3078



Mes compétences :

Sens de l'organisation et ponctualité

Esprit d'équipe

Communication interne et externe

Qualités rédactionnelles

Maitrise du pack office

Démarche de projet

Excellente connaissance du droit administratif

Management

Audit, contrôle et inspection des organisation

Créativité

Anglais

Aptitudes relationnelles

Evaluation des politiques publiques

Evaluation des process et des organisations