Max BUFFET

Membre d'un comité de direction, dirigeant d'entreprise ou commercial BtoB, je connais la complexité de chacun de ces environnements et peux prétendre à la structuration de ces postes pour débuter ou accélérer le développement commercial d'une l'entreprise.



Inspiré par la vente, je suis spécialisé dans la prospection BtoB, la négociation complexe et dans la relation partenaires.



Rôdé aux techniques de management, je me suis perfectionné dans la conduite du changement par passion, et mes points forts sont concentrés sur la création d'un stratégie spécifique à entreprise que j'accompagne.

Chaque écosystème étant propre à lui même, il nécessite un accompagnement différencié.

"Quiconque vous dit le contraire essaie de vous vendre quelque chose ..." Princess Bride.



Je m'entoure des équipes que j'ai formé et qui portent des résultats rapides.



L'innovation et le renouvellement dans l'art managérial doit permettre à l'ensemble de l'entreprise, de gagner en productivité de façon constante.



http://www.maxbuffetdeveloppement.com



Mes compétences :

Assurance

Banque

Développement personnel

Développement commercial

Finance

Grande Distribution

Marketing

Management

Recrutement

Relation client

Strategie

Commercial

Gestion de projet

Digital