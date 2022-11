Louis BERGAMASCO (C)

Je suis un professionnel du Management commercial et des Ressources Humaines.



J'ai effectué diverses missions de conseil dans ces domaines et occupé différentes fonctions au sein de grands groupes en qualité de Chef des ventes ou Directeur régional des ventes.



J'ai également assuré de nombreuses fonctions dans le domaine de la formation initiale et professionnelle.



Actuellement en poste en qualité de manager des ventes.