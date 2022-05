Mohamed EL FETOUI

- Prestataire Consultant, Analyste, Développeur informatique.

- Développement des applications et de sites web

- Développement des logiciels en WinDev,Windev mobile et Webdev.

- Logiciel de gestion commerciale plus de 40 magasins reliés en temps réel par internet entre différentes villes

- ERP

- Logiciel de comptabilité et de paie.

- Autres logiciels,...



Après de nombreuses années d'expérience dans ces domaines. je suis tourné vers la formation et l'encadrement de fond afin de présenter une aide pour les personnes intéressées soit sur place ou à distance.



Spécialités: WinDev, WebDev, WinDev conseil mobile

Optimisation de code, l'accès aux données, débogage, réplication, Webservice,SoapUI,...



Mes compétences :

Expert, consultant windev, windev mobile et webdev

Développement informatique

Formateur des produits PcSoft