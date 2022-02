Wissam EL FAYAD

Directeur Général de WAWTEK, Solutions et Formations TICE,

Spécialisé dans l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement et la formation .



j'ai mené plusieurs programmes de formation certifiés sur des normes internationales au sein des académies d'enseignement public et différents groupes scolaires à l’échelle du Maroc (Bureautique, TICE, Création de ressources numérique, Scénario pédagogique...), Projets de plus 200 enseignants.



Je suis distributeur de tableau interactif de la marque mimio au Maroc, Je suis à votre disposition pour étudier avec vous la solution la plus adaptée pour vous permettre d'assurer un enseignement interactif sans vous ruiner.

Une formation de qualité et un accompagnement vous seront toujours proposées avec nos solutions.

Mon objectif est de vous offrir l’usage réel et pédagogique de votre tableau interactif.

Mimio Maroc,Array



Spécialisé dans la lutte contre l’analphabétisme avec des méthodes numériques,

Des solutions logiciels et e-learning pour la gestion de programme gouvernementaux dans le domaine de l’alphabétisation. Programmes soutenus par l' UNESCO.



Intégration de solutions numérique de Gestion de vie scolaire et du soutien scolaire pour l'enseignement privé au Maghreb.



Solutions e-learning en langues, bureautique et contenu scolaire



Mes compétences :

TICE

NTIC

Formation

Informatique

Tableau interactif

Gestion des ressources humaines