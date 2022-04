Charles DAVRINCHE

Mon expérience de plus de 15 années dans les domaines de la communication, du web, du marketing et des systèmes d'information m'a donné une conviction : l'avenir des TPE-PME résulte dans leur capacité à appréhender leur transformation digitale.



C'est de ce constat qu'est né Imédia360.

Notre volonté était de regrouper au sein d'une seule agence la com' on et offline, le marketing, le digital au service du commercial, du crm, de la fidélisation, de la conquête, du sav, ...



C'est en prenant en compte toutes ces composantes que l'on fait de la transformation digitale une véritable opportunité.



Découvrez notre site web et devenons partenaire de votre transformation digitale :



Mes compétences :

commercial

création graphique

Magento

Management

gestion

infographie

ERP

gestion de projet

internet