Antoinette CALABRIA

Ma vie professionnelle gravite autour de 3 axes : la logistique, le management et l'international.

Dynamique, dotée d'une aisance relationnelle, j'allie fermeté et diplomatie avec un souci constant du service client.

Je souhaite transmettre et partager plus de 20 ans d'expertise auprès de professionnels en vous accompagnant sur des missions ponctuelles ou de longues durées. Mes domaines d'intervention sont :

* la gestion administrative et commerciale de la relation client France et International

* la logistique et le transport

* la gestion de projets

* le management et organisation de service



Mes compétences :

SAP

Communication

Supply chain

Customer service

Satisfaction client

Organisation

Marketing stratégique

Management opérationnel

Microsoft Office

Commerce international

Gestion de la relation client

Gestion de projets

Stratégie commerciale

Lawson M3

Formation professionnelle

Management transversal

Conseil aux entreprises

Conseil en management