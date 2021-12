Thomas DELTEIL

Bilingue Français-Polonais (5 années d’études en école polonaise à Grenoble et séjour de 2 ans en Pologne), parlant couramment l’Anglais (TOEIC avril 2013, niveau B2) et l’Allemand (1 mois en Allemagne et Autriche).



Ténacité, détermination, profond sens de négociation et force de persuasion.



Professionnalisme, leadership, goût pour le contact et le travail en équipe.



Mes compétences :

Sourcing fournisseurs

Négociations fournisseurs

Réduction des coûts d'achats

Evaluation de la performances des fournisseurs

Audits fournisseurs

Règlementation et certification fournisseurs

Conformité des produits des fournisseurs

Incoterm 2010