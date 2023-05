Spécialiste en rénovation de fenêtres, portes et volets, nous intervenons avec rigueur et efficacité dans le renouvellement de vos menuiseries.

​



Mes compétences :

Management d'équipe

Vente B2B et B2C

VENTE B to B

Recrutement

Formation vente

Développement businnes

Management de projet

Relation clients

Vente

Marketing

Négociation

Développement

Management

Strategie

Commercial

Formation Management

Audit