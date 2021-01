Antonia ROUBY (LOPEZ-FARRUGIA)

Actuellement je travaille sur Rodez dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit ou j'exerce comme responsable comptable et RH du Cabinet.

Apres une séparation, mon souhait et de revenir retrouver ma famille dans le sud.



MES COMPETENCES



COMPTABILITE :

- Tenue de la comptabilité (achat, banque, etc)

- Faire les états de rapprochement

- Facturation des honoraires en numériques

- Volet fiscal (TVA, CVAE, IS...)

- Application des méthodes et procédures

- Gestion des budgets de trésorerie

- Tenue des immobilisations

- Réalisation du dossier bilan dématérialisé

- Clôture annuelle (bilan, liasse fiscale.............)



MANAGEMENT :

Manager une équipe de 1 à 5 personnes



RH :

- Piloter le plan de développt des compétences

- Réaliser lensemble des recrutements

- Superviser les process RH (politique de rémun)

- En charge des entretiens individuels et

professionnels

- Représenter lentreprise

- Elaboration du D.U.E.R (Document unique)

- Création des fiches de postes cadres et non

cadres

- mise en place dune charte du télétravail

- Mise en place de l'intéressement



SOCIAL :

- Réalisation de la paie sur SILAE

- Déclaration sociale DSN

- Gestion des congés payés

- Gestion des budgets salaires

- Gestion des absences

- Assurer la gestion administrative du personnel

(DPAE, contrat, registre du personnel)



OUTILS INFORMATIQUES :

- Pack office

- SAGE

- CEGID

- SILAE

- TAX

- IDR (calcul des indem départ retraite)

- GO7- NUEVO (logiciel specifi SEM)