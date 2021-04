Philippe HENNES

Occitanie - Midi-Pyrénées - France

Consultant au sein du cabinet Jacques MOUTON Conseil à Albi (Tarn)

Expertise dans le domaine des ressources humaines :



Recherche en cours Avril-mai 2021 : (H/F) - Notaire salarié Tarn ; Conducteur de travaux G.O. Tarn ; Ingénieur Etude de Prix C.M. Tarn ; Technicien Itinérant maintenance incendie Aveyron ; Monteurs-poseurs Charpentes Bois - Aveyron ; Attaché Commercial ADV sédentaire, Tarn ; Chef d'équipe monteur - chaudronnier et Monteurs poseurs (Découchés à la semaine) ; Chauffeurs PL - Opérateurs Haute-Garonne



Vous pouvez visualiser nos annonces sur note site www.jmoutonconseil.com :



- Recrutement : sélection et évaluation des candidats

- Audits d'organisation et de communication

- Mise en place d'outils G.P.E.C. en entreprises : formation des évaluateurs, audit de la procédure G.P.E.C. (références secteurs : Menuiseries Industrielles, Mécanique, Environnement...)

- Entretiens professionnels

- Formation au management et à la communication

- Accompagnement personnalisé - coaching - Développement personnel

- Bilans de compétences

- Sélection contrats de professionnalisation : Conducteur de travaux chargé d'affaires, Conducteur de travaux, Aide Conducteur de travaux, Chef de chantier, Commis - Toulouse - Paris - Nice





Compétences exercées dans des secteurs diversifiés : Bâtiment - Travaux Publics, Immobilier, Menuiseries industrielles, Charpentes Métalliques, Bureau d'études, secteur Froid-Climatisation, secteur Alarmes-Télésurveillance- Contrôle d'accès, Agroalimentaire, Agro-fournitures, Semences, Assurance, Mutualité, Informatique, etc.



Tout niveau de poste : fonctions de direction, cadres (Production, Qualité, Comptabilité-Finance, Commerciaux...), techniciens, agents de maîtrise, technico-commerciaux, assistante de direction- secrétariat , techniciens B.E., techniciens maintenance, méthodes, communication, marketing, etc.