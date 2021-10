Antonin CUBERTAFOND

Avocat ayant une activité de conseil en droit des sociétés.



J'interviens lors de toutes les opérations juridiques concernant les sociétés de leur constitution à leur dissolution en passant par le suivi juridique annuel, la réalisation d'opérations de croissance externe, d'acquisition ou de prises de participation par LBO, la restructuration de sociétés (capital, modification statutaire) et de groupe de sociétés (fusion, TUP) ou la mise en place de plans d'intéressement au capital de salariés et de manager et les aspects financements de ses opérations.



Mes conseils s'adressent aux personnes individuelles créant une société (TPE), aux PME, aux fonds d'investissement, à des sociétés cotées ou non cotées que ce soit dans le cadre d'opérations de capital risque ou de capital développement.



Mes compétences :

Droit

Droit des sociétés

Fusion Acquisition

Investissement