Antonin GENNA

Géologue de métier et de formation (docteur de lUniversité de Montpellier), je suis également photographe. Le dessin, me permet aujourdhui de montrer en trois dimensions larchitecture souterraine de sites remarquables. Cette activité artistique dont la vitrine est le site InternetArray ma permis de développer un réseau de partenaires dans le monde de lenvironnement, de la culture et de la communication en général.



Mes compétences :

Oenotourisme

Communication

Art

Dessin

Valorisation du patrimoine

Muséographie