Marie Hélène MARSAULT-ISMAN

"Le poids des étiquettes"

dont l'auteure Stéphanie Carémoli, est aussi l'illustratrice.

Dans le cadre de la La journée nationale de lutte contre

Le Harcèlement à l'école qui aura lieu le 5 novembre 20202



Le sujet est grave et "...Cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de l'École de la confiance"...

Ce sont les premiers mots qui apparaissent sur la page du gouvernement



https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-8111



Si ce sujet vous parle, je vous remercie de bien vouloir précommander ce livre sur le site ci-après



Avant le 4 novembre 2020



https://fr.ulule.com/lesetiquettes/



Afin de permettre la sortie de ce conte pour enfants mais pas uniquement cela !!!



Une partie de vos dons sera reversée à l'association Hugo.

Hugo Martinez, 20 ans, a créé lassociation HUGO ! En janvier 2018 afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Ayant vécu lui-même le harcèlement durant 12 ans, il a désormais choisi de se battre pour toutes les victimes en créant une association.



