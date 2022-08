Antonio GINGALI

Je m'appuie sur une expérience de huit ans dans le domaine, en tant que Responsable d'agence pour la maintenance et travaux de protection incendie (sprinklage).

Jai démarré mon parcours professionnel (en 1998) par la conception et réalisation de stations de la qualité de l'air (Haut de France), de centrales solaires PV (Landes et Lyon) et me suis formé pour atteindre le niveau bac +5 dans la protection incendie.



Manager d'équipe en bureau d'études pour la conception et le développement d'installation, et l'analyse des risques, j'ai encadré différents types de profils tels que des commerciaux, des agents techniques, des ingénieurs, des chargés d'affaires et des techniciens. Mon sens de l'organisation, ma gestion des relations humaines, mon expérience terrain me permettent d'accompagner les équipes dans l'atteinte des objectifs.



Aujourd'hui, fort de connaissances techniques et de compétences managériales, j'aspire à partager mon expertise dans le secteur assurantiel.





Mes compétences :

Electrotechnique, Electronique, Automatique, Energies renouvelables

Informatique embarquée

GMAO

Protection incendie