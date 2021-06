Antonio MENDES NAZARE

De formation technique et commerciale, mes réussites se retrouvent tant auprès des distributeurs, que chez des fabricants. C'est dans des contextes à fortes croissance que j'ai développé une parfaite connaissance de la vente de produits à forte valeur ajoutée technologique. L'international, le développement, et l'animation d'équipes restent des éléments moteurs.



A l'appui d'une vingtaine d'années de management d'équipes pluridisciplinaires et multisectorielles, de mes connaissances linguistiques et de ma biculture, je suis opérationnel et efficace en France comme à l'international, dans des postes de direction commerciale et marketing, ou de direction de centres de profits.





Mes compétences :

Management

Développement commercial

Vente

Business development

Marketing

Communication

Négociation

Energie