Antonio VILLANUEVA SEGURA

Depuis sept ans j'occupe un poste de développeur hardware (création de cartes électroniques depuis le sch jusqu’au pcb). J'ai développé divers matériels : automates, multiplexeurs de vidéo avec différentes technologies comme microcontrôleurs microchip et ARM ainsi que divers protocoles associés I2C, RS485, RS232.,



J'ai également de l'expérience au niveau de la maintenance de matériels de banque, de télécommunications et d'électro-médecine.



De même je possède un diplôme en Électronique des Télécommunications, (basé sur l'électronique analogique, radio, télévision, antennes) ainsi qu’un diplôme en Électronique industrielle (basé sur l'électronique numérique, microprocesseurs, microcontrôleurs et de la programmation « bas niveau » assembler et conception et réalisation de cartes). (Chaque diplôme s'obtient au bout de cinq ans )





Mes compétences :

Développeur

Technicien de maintenance

Technicien informatique

MPLAB

Assembleur

Linux

C/C++