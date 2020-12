Aomar BOUZIDI

Diplômé architecte DPLG depuis mai 2000, j'ai participé à de nombreux concours d'idées d'architecture.

J'ai une expérience en Maîtrise d'ouvrage publique (montage et suivi d'opérations de construction, aménagement, restructuration et entretien): Mairie de Bourg-La-Reine, Université de Nanterre, Université d'Evry-Val-d'Essonne, SEM Plaine Commune Développement, Mairie de Villeneuve Saint-Georges.



Expériences en simultannée en MOE et MO.





Mes compétences :

Architecture

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage