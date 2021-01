Je m'appelle Aphie DINDI, je suis congolaise (Kinshasa) d'origine, je suis à la recherche de travail dans une société automobile. si non, autres.



Mes expériences professionnelles me permettent denvisager des postes tels que:

- Assistante Administrative des pièces détachées

- Réceptionniste après vente

- Assistante de la Direction technique

- Assistante commerciale



Toujours à la recherche de l'optimisation des équipes et des résultats tout en transmettant mon savoir faire et mon esprit d'entreprise.