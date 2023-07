Apollinaire AKESSÉ

SEKA CONNECT est une société de Services Informatiques et de Réparation de Smartphone située à Seppois Le Bas dans le Sundgau. Nous intervenons en entreprise auprès des TPE et à domicile pour les particuliers dans le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort. Nous sommes une entreprise locale, réactive, qui veut rester au contact direct avec nos clients. Nous proposons différents services : La vente, l''Assistance, le Dépannage et la Maintenance Informatique.

La Création, ou la Gestion de site internet.

La Gestion de votre page Facebook professionnel

La Réparation de Téléphonie Mobile toutes marques

L'Assistance Administrative auprès des particuliers.

Avec SEKA CONNECT restezconnectés



Mes compétences :

Assistance aux utilisateurs

Assistance informatique

Déploiement informatique

Réseau informatique

Microsoft Office

Maintenance informatique

Formation informatique (Bureautique, Windows, Android)

Réparation téléphonie mobile

Microsoft Windows 7, 8, 10, 11

Réparation PC bureau et portable