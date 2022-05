Lagui Sylvestre DEGOUA

Je me nomme Degoua Lagui Sylvestre; je suis informaticien. j'interviens surtout dans le domaine de la maintenance informatique,le câblage réseau le montage-demontage, l'intallation de logiciel et progiciel, la configuration et la securité informatique.je suis ivoirien et je reside en Côte d'Ivoire, dans le District d'Abidjan.

j'ai exercé dans plusieurs entreprises de la place et j'ai acquis une experience solide pour contribuer à la croissance du rendement d'une entreprise qui me ferait confience je suis prêt à travailler en temps plein comme en mi-temps ou même en free-lance. je disponible au pour vous conseiller dans le choix des outils informatiques que vous voulez acquérirpar achat.

j'ai un niveau d'étude de BAC+2 senctionné par un Brevet de Technicien Supérieur option Informatique Industrielle et Maintenance.

je vous remerci.



NB: vous pouvez me joindre directement au: +225 08 36 23 82 / 06 74 58 27 / 78873722

mon email: degls7@hotmail.fr



Mes compétences :

Câblage

Commercial

Informatique

Maintenance

Maintenance réseau

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft Access

Adobe Photoshop