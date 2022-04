Riche d’une expérience diversifiée, je suis Charles BROU titulaire d’une Maitrise en Sciences économiques de l’université de Cocody, Abidjan, Cote d’Ivoire et d’un Diplôma in Proficiency English Language à Accra, Ghana.



Dynamique, grande capacité d’adaptation, opérationnel avec une bonne connaissance de la suite Microsoft Office, je suis immédiatement disponible!



Mon objectif est d’intégrer un secteur (privé ou public) pour y faire valoir mes connaissances en vue de contribuer au dynamisme et à la compétitivité de l’entreprise.





Mes compétences :

• Analyse et gestion financières

• Gestion du portefeuille client, fidélisation

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Domino

Lotus Notes

• Attribuer les portefeuilles aux technico-commerc

Négociation commerciale

Développement commercial

Techniques de vente