Pierre Loti NGOH MATIKE

Bienvenu sur mon Profil!

Vous cherchez un professionnel pro-actif et particulièrement intéressé par la satisfaction des partenaires et l'atteinte de résultats? Vous êtes à bon port .

Ma passion c'est l'Ingénierie du développement. Je saurai échanger avec vous...:

- De création et développement des organisations;

- Du Management, du Marketing et de ventes;

- Du Développement Participatif local

- Du Montage, suivi, évaluation des projets

- D'Intelligence Économique

- D'Analyses Géographiques et Études Socio-économiques diverses

- De Conception et Mise en œuvre de Produits et Services à forte valeur ajoutée

- ....



Mes compétences :

Études d’Impact Socio-Environnemental

Ingénierie des affaires

Intelligence Économique

Management

Décentralisation

Accompagnement à la création et au développement

Gouvernance Locale

Montage, suivi, évaluation des projets